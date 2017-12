I fatti del giorno – Balcani (3)

- Kosovo: fonti stampa, primi 100 giorni del governo Haradinaj trascorsi senza accordo su liberalizzazione visti Ue - I primi 100 giorni del governo del premier kosovaro, Ramush Haradinaj, sono trascorsi senza avere raggiunto un accordo sulla liberalizzazione dei visti d’ingresso nell’Unione europea. Lo riporta il quotidiano kosovaro “Zeri” che ricorda come Haradinaj durante la campagna elettorale aveva promesso che quest’importante risultato sarebbe stato raggiunto in tempi record grazie qualora avesse vinto le elezioni. Mentre il presidente Hashim Thaci e il presidente del parlamento Kadri Veseli hanno elogiato il lavoro svolto dall’esecutivo, l’opposizione ha più volte rivolto delle critiche affermando che il governo attualmente in carica sta danneggiando l’immagine politica ed economica del Kosovo. “Dopo 100 giorni di governance caotica, il Kosovo è più isolato, povero e con un tasso più elevato di disoccupazione”, si legge in una nota della Lega democratica del Kosovo (Ldk), schieramento all’opposizione. (segue) (Res)