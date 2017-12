Tpi: dopo 24 anni chiude il Tribunale dell'Aia, secondo Guterres "d'ora in poi non si potrà riscrivere la storia a piacimento" (5)

- Secondo quanto riferito il mese scorso dall'ex portavoce del Tpi Florence Hartmann al settimanale di Sarajevo "Slobodna Bosna", Milosevic avrebbe assunto, di sua iniziativa, medicine per annullare l'effetto di cure contro la pressione alta. Nel 2005, il Tpi ha rinviato a giudizio anche l'ex ministro dell'Interno dell'Ex repubblica federale jugoslava della Macedonia (Fyrom) Ljube Boskovski e contro il poliziotto macedone Johan Tarculovski per crimini perpetrati ai danni della popolazione albanese. Il Tpi ha assolto nel 2012, dopo un processo ripetuto, l'ex comandante dell'Esercito di liberazione del Kosovo ed ex primo ministro di Pristina Ramush Haradinay, accusato di crimini contro la popolazione serba perpetrati nel 1998. (segue) (Bos)