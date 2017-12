Kosovo: presidente Thaci, società e autorità nazionali pienamente impegnate per democrazia, stato di diritto e riconcilizaizone (2)

- In relazione alla convocazione dell’Assemblea nazionale kosovara per il voto sul Tribunale speciale, gli ambasciatori di Stati Uniti e Regno Unito a Pristina hanno immediatamente espresso la propria preoccupazione per quello che è stato ritenuto come un intervento atto a respingere l’istituzione di una corte basata sul modello dell’Aia. “L’idea di modificare la legge sul Tribunale speciale potrebbe isolare il Kosovo a livello globale, un salto indietro nella storia”, ha scritto su Twitter l’ambasciatore Usa Greg Delawie. (Kop)