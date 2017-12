Business news: Armenia, Fitch conferma rating B+ e innalza outlook a positivo

- L’agenzia Fitch ha confermato il rating del credito sovrano armeno a “B+” mentre l’outlook è stato rivisto da stabile a positivo. Diversi fattori hanno favorito il dato positivo sul rating, ma il primo è la capacità di recupero dell’economia armena rispetto agli sjock esterni del biennio 2014-15 grazie alle performance registrate in termini di export, ma anche di una politica monetaria credibile. Fitch ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica per il 2017 al 4,3 per cento rispetto al 3,4 per cento stimato nell’ultimo rapporto. (Res)