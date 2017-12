Business news: Energia, Eni cede l'attività di distribuzione gas in Ungheria

- Eni ed Met Holding Ag hanno firmato un accordo che prevede la cessione a Met del 98,99 per cento di Tigaz Zrt, società che comprende le attività di distribuzione gas in Ungheria attraverso le partecipazioni in Tigaz Dso e Turulgaz. Lo riferisce un comunicato. Tigaz detiene e opera, attraverso la propria struttura, un network di circa 33.700 chilometri nel nord est del paese (pari al 48 per cento della rete nazionale) e 1,2 milioni di punti di riconsegna, in un contesto di mercato regolato. L'accordo è stato raggiunto a seguito di una gara competitiva. Con questa operazione, in linea con il piano complessivo di dismissioni e razionalizzazione del portafoglio di Eni, si completa l'uscita dalle attività gas in Ungheria iniziata nel 2016 con la cessione della commercializzazione gas al mercato libero e regolato. La transazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti. (Com)