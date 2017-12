Business news: Serbia, aeroporto Belgrado prevede utili fra 28 e 29 milioni di euro nel 2017

- L'aeroporto di Belgrado Nikola Tesla dovrebbe registrare degli utili compresi fra i 28 e i 29 milioni di euro nel 2017, secondo le previsioni della società aeroportuale. Come riporta il sito "Tango six", i passeggeri transitati nel corso di quest'anno saranno invece fra i 5,3 e i 5,5 milioni. Le previsioni sono state rese note dal direttore facente funzioni, Sasa Vlaisavljevic, che ha ritirato il premio conferito dalla Camera di commercio serba per i 55 anni di attività dello scalo aereo. Nei giorni scorsi la stampa locale riferiva che sono rimaste 4 le offerte valide inviate nell'ambito della gara aperta dal governo serbo per la concessione dell'aeroporto Nikola Tesla, ovvero quelle del consorzio svizzero-francese Zuerich Airport, Eiffage e Meridian Eastern Europa Investments, del consorzio greco-indiano GMR Infrastructure e Terna, della società francese Vinci Airports, e quella del consorzio sudcoreano-turco-cipriota Incheon International Airport Corporation, Yatirimlari ve Islatme e Vtb Capital Infrastructure. (Seb)