Business news: Serbia-Slovenia, per ministro serbo Economia “in crescita investimenti di Lubiana nel nostro paese”

- Sono in crescita gli investimenti sloveni in Serbia, secondo quanto dichiarato dal ministro serbo dell'Economia, Goran Knezevic. Come riporta la rivista "Diplomacy & Commerce", Knezevic ha osservato che i rapporti politici ed economici fra i due stati sono positivi. La Slovenia, ha aggiunto il ministro, è nel gruppo dei 10 maggiori investitori stranieri in Serbia con circa 400 investimenti. Il valore di tali investimenti, ha ancora precisato Knezevic, supera il miliardo di euro e attraverso le società slovene sono impiegati circa 25 mila cittadini serbi. (Seb)