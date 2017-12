Business news: Russia, Vtb non esclude acquisizione banche regionali nel 2018

- Nel 2018 l'istituto di credito russo Vtb potrebbe acquisire delle banche regionali in buone condizioni finanziarie, in particolare nelle regioni di Tjumen e del Volga. Lo ha dichiarato ai giornalisti il vicepresidente del consiglio di amministrazione di Vtb, Anatolij Pechatnikov. "La questione dell'acquisizione è una delle possibili opzioni per lo sviluppo della nostra attività. Abbiamo territori in cui le posizioni di mercato non sono così forti. Ad esempio, nella regione di Tjumen e nella regione del Volga. Stiamo considerando l’opportunità di acquisire altre piccole banche regionali che rafforzerebbero le nostre posizioni di mercato nell'ambito locale", ha dichiarato Pechatnikov, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Interfax". Il responsabile ha osservato che Vtb è focalizzata sull'acquisto di banche in buona salute, con un modello di business stabile e una solida base di clienti. (Rum)