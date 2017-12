Business news: Ungheria, statistiche Ue rivelano alto tasso di posti vacanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di posti vacanti nell'area dell'euro è stato all'1,9 per cento dei posti occupati totali nel terzo trimestre del 2017, in aumento rispetto all'1,6 per cento, su base annua. In Ungheria il tasso è ben al di sopra del 2 per cento, secondo i dati pubblicati da Eurostat e riferiti dal "Budapest business journal". In tutti i 28 paesi dell'Unione europea, il tasso di posti vacanti è stato del 2,0 per cento nel terzo trimestre del 2017, stabile rispetto al trimestre precedente ma in aumento dell'1,7 per cento rispetto al terzo trimestre del 2016. Nell'area dell'euro, il tasso di posti vacanti nel terzo trimestre del 2017 è stato dell'1,6 per cento nell'industria e del 2,2 per cento nei servizi. Nell'Ue il tasso era dell'1,7 per cento nell'industria e nell'edilizia e del 2,3 per cento nei servizi. (Res)