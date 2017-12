Business news: Albania, aziende italiane contribuiscono all'8 per cento del tasso di occupazione

- Tra le aziende straniere che operano in Albania le italiane sono quelle che offrono maggiore occupazione. Secondo i dati sulla struttura delle imprese straniere attive nel paese durante il 2016, pubblicato dall'Istituto delle statistiche albanese, il numero dei dipendenti delle aziende a capitale italiano e delle joint-venture italo-albanesi, rappresenta l'8 per cento del totale dell'occupazione, pari a circa la metà dei posti di lavoro create da tutte le società straniere. Anche per quanto riguarda le vendite, l'attività delle imprese italiane rappresenta il 25,2 per cento del totale di quelle realizzate dalle aziende straniere originarie da un paese dell'Unione europea. Sul fronte degli investimenti realizzati lo scorso anno, al primo posto si colloca la Svizzera, con il 42,4 per cento, in quanto sede ufficiale del gasdotto transadriatico (Tap), seguita dall'Austria, con 14,8 per cento grazie alle imprese operanti nel settore energetico. L'Italia si colloca al terzo posto, con il 9,9 per cento del totale degli investimenti stranieri. (Alt)