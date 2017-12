Business news: Grecia, parlamento approva legge di bilancio per il 2018

- Il parlamento greco ha approvato il bilancio pubblico per il 2018. Nonostante il voto contrario dell’opposizione, il governo guidato dal premier Alexis Tsipras è riuscito a portare a casa l’approvazione del bilancio con il voto di 153 parlamentari. Sono 144 quelli che invece si sono espressi in maniera contraria. Durante il dibattito gli esponenti della maggioranza si sono detti fiduciosi sul fatto che questo sarà l’ultimo bilancio approvato mentre la Grecia si trova sottoposta a un programma di salvataggio che terminerà, sulla base degli accordi attualmente in essere, nell’estate del 2018. Quest’opinione non è assolutamente condivisa dai partiti di opposizione che temono che il circolo di austerità dettato dagli accordi con i creditori internazionali del paese non si chiuderà tanto rapidamente. Il bilancio greco per il 2018 prevede una crescita del Pil al 2,5 per cento, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto a quello dell’anno corrente. “Il paese onorerà gli impegni presi con i suoi creditori e raggiungerà un accesso stabile e duraturo ai mercati internazionali”, ha detto il premier Tsipras prima del voto. (Gra)