Business news: Gazprom approva programma investimenti nel 2018 per quasi 1.300 miliardi di rubli

- Il consiglio di amministrazione della società russa Gazprom ha approvato il programma di investimento della compagnia per il 2018 ad un ritmo di quasi 1.300 miliardi di rubli. Lo ha riferito l'ufficio stampa della società. Il volume totale degli investimenti di Gazprom per il prossimo anno sarà di 1278,8 miliardi di rubli (18,4 miliardi di euro). La società destinerà 798,4 miliardi di rubli (11,48 miliardi di euro) per investimenti di capitale. Gli investimenti finanziari a lungo termine ammonteranno a 439,4 miliardi di rubli (6,31 miliardi di euro). Prestiti esterni sono approvati per un importo di 417 miliardi di rubli (6 miliardi di euro). In precedenza, il presidente del consiglio di amministrazione della società, Aleksej Miller, ha riferito che nel 2019 il programma di investimenti sarebbe aumentato di quasi il 10 per cento a 1.400 miliardi di rubli (20,13 miliardi di euro). Gli investimenti su larga scala di Gazprom spiegano la decisione di non aumentare i dividendi nel 2018-2019. (Rum)