Business news: Ucraina, per ministero Finanze deficit bilancio 2017 sarà al 2,4 per cento Pil

- Il deficit di bilancio dell’Ucraina per il 2017 dovrebbe attestarsi sotto il 2,4 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Questo l’auspicio del dicastero delle Finanze di Kiev, come spiegato all’agenzia “Interfax Ucraina” dal viceministro Serhiy Marchenko. “Il deficit dovrebbe arrivare al 2,4 per cento del Pil. Non pensiamo ci sia il rischio di non riuscire ad arrivare a tale quota”, ha spiegato il rappresentante del governo. In precedenza, la Banca Mondiale ha reso note le proprie stime, in base alle quali il deficit di bilancio dell’Ucraina per il 2017 dovrebbe attestarsi al 3,5 per cento del Pil. Tale dato sarebbe troppo alto per gli standard fissati dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che arrivano fino al 3,2 per cento del Pil. (Res)