Business news: Tap, installate oltre l'80 per cento delle condotte del Tap in Albania e Grecia

- Oltre l’80 per cento delle condotte del tratto del gasdotto transadriatico (Tap) in Albania e Grecia sono state installate. È quanto riferisce una nota del consorzio di gestione del Tap. Il Tap è parte del Corridoio meridionale, il progetto considerato strategico dall’Ue, che prevede il trasporto di forniture di gas dalla regione del Mar Caspio sino ai paesi europei attraverso Georgia e Turchia. Il gas arriverà in Europa grazie alle due sezioni del Corridoio che si connetteranno al gasdotto del Caucaso meridionale, ovvero il gasdotto transanatolico (Tanap) e il Tap. Il Tanap invierà le forniture di gas provenienti dal giacimento di Shah Deniz sino al confine occidentale della Turchia. Il gas sarà consegnato alla Turchia nel 2018 e, dopo il completamento del Tap, le forniture arriveranno in Europa nel 2020. (Res)