Business news: Slovacchia, vicepremier Pellegrini investiti 1,17 miliardi di fondi europei del periodo 2014-2020

Slovacchia, vicepremier Pellegrini investiti 1,17 miliardi di fondi europei del periodo 2014-2020

- La Slovacchia al 15 dicembre 2017 ha ricevuto fondi europei per un totale di 5,3 miliardi di euro, pari al 34,19 per cento dell'importo totale assegnato per il periodo di programmazione 2014-2020. Al contempo, ha reinvestito 1,7 miliardi di euro, ovvero il 10,99 per cento del totale. Lo ha dichiarato per l'agenzia di stampa "Tasr" il vice primo ministro per gli investimenti e l'informatizzazione Peter Pellegrini "Entro fine anno sarà raggiunto l'11-12 per cento previsto dal nostro programma di utilizzo", ha affermato Pellegrini. Secondo quanto riferito la situazione è stata migliorata dal piano d'azione del governo per aumentare la trasparenza e l'efficienza di distribuzione dei fondi. (Slb)