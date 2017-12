Business news: Moldova, Fmi ha approvato una nuova tranche di un prestito di 22,2 milioni di dollari

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una nuova tranche di 22,2 milioni di dollari, di un credito complessivo 183,1 milioni di dollari destinato alla Moldova. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Moldpres". Secondo un comunicato del Comitato esecutivo del Fondo, il Consiglio direttivo ha completato il secondo rapporto di valutazione del programma per la Moldova, sostenuto dal Fondo monetario internazionale, e ha trovato che "in generale, le condizioni del programma vengono rispettate, ma sono necessari sforzi sostenuti per promuovere le riforme, accelerare la crescita economica e migliorare le condizioni di vita della popolazione ". I dirigenti dell’Fmi "hanno accolto con favore la stabilità macroeconomica e finanziaria di cui la Moldova ha goduto negli ultimi due anni, nonché i progressi compiuti nell'ambito del programma. Allo stesso tempo, loro hanno avvertito che i recenti successi non sono ancora diventati irreversibili e che i rischi di sviluppi sfavorevoli a medio termine rimangono comunque reali", si legge nel comunicato dell’Fmi. (Moc)