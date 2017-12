Business news: vettore passeggeri ceco Regiojet può entrare su mercato polacco

- Il vettore privato ceco Regiojet ha ricevuto il certificato di sicurezza dalle autorità polacche. La compagnia in tal modo può entrare nel mercato del trasporto ferroviario polacco. La stampa ceca riferisce che tale certificato è necessario affinché il vettore possa richiedere in futuro l'assegnazione di capacità per le sue possibili connessioni sul territorio della Polonia. "Regiojet attualmente collega la Polonia e la Repubblica Ceca tramite autobus, in particolare sulle tratte Ostrava-Cracovia e Praga-Wroclaw-Varsavia", ha spiegato il portavoce della società Ales Ondruj. Nel prossimo anno, il vettore si aspetta un aumento superiore al 30 per cento del numero di passeggeri sui propri treni, in particolare grazie alle nuove tratte Praga-Vienna e Praga-Bratislava, entrambe via Brno e Bratislava. (Rep)