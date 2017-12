Business news: Moldova, firmati accordi di prestito con Bers e Bei per interconnessione elettrica con Romania

- La Moldova ha firmato due accordi di prestito, ciascuno per un valore di 80 milioni di euro, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e la Banca europea per gli investimenti (Bei), per l'interconnessione elettrica con la confinante Romania. Il ministro dell'Economia e delle Infrastrutture di Chisinau, Octavian Calmic, ha dichiarato che il progetto è volto ad aumentare la sicurezza energetica della Moldova e ad inserire il paese nel mercato regionale dell'energia. Il progetto, che presuppone la costruzione di una stazione elettrica e di una linea elettrica aerea, sarà implementato entro il 2020. L'interfaccia tra Moldova e Romania è formata da una linea di trasmissione OHL di 400 kV, Vulcanesti-Isaceea e quattro linee OHL di 10 kV. Il costo totale del progetto è stimato a 275 milioni di euro. (Moc)