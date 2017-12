Business news: Cina finanzierà ricostruzione di 60 strade in Kirghizistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina finanzierà la ricostruzione e la riabilitazione di 60 strade della città di Bishkek: lo riferisce l’agenzia statale del Kirghizistan “Kabar”, che cita il ministero dell'Economia del paese. Il ministro dell'Economia della Repubblica del Kirghizistan Artem Novikov ha incontrato l'ambasciatore cinese Xiao Qinghua. Durante la riunione, le parti hanno discusso questioni di cooperazione bilaterale, tra cui la promozione di prodotti agricoli nel mercato cinese, il trasferimento di capacità in eccesso in Kirghizistan, la cooperazione nell'ambito dell'iniziativa Belt and road (nuova Via della seta). Inoltre sono stati sottoscritti accordi tra i due governi sull'attuazione dello sviluppo del progetto della rete stradale di Bishkek. All'interno della seconda fase dello sviluppo del progetto della rete stradale di Bishkek, 60 sezioni delle strade con una lunghezza totale di circa 74 chilometri saranno riabilitate e ricostruite. Il progetto sarà attuato tramite assistenza tecnica ed economica gratuita al governo cinese per il governo della Repubblica del Kirghizistan. Il costo totale del progetto è di 278 milioni di yuan (circa 35 milioni di euro). (Res)