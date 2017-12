Business news: Bulgaria, multate società Cez ed Evn per pratiche commerciali scorrette

- Le società di distribuzione dell’energia elettrica Cez ed Evn, rispettivamente ceca e austriaca, hanno mezzo in atto delle pratiche commerciali scorrette. Lo riferisce l’autorità antitrust della Bulgaria che ha emesso delle multe per un valore complessivo di 6 milioni di lev (circa 3,06 milioni di euro). Cez, che serve clienti nella Bulgaria occidentale, compresa la capitale Sofia, ed Evn, che opera nell’area meridionale e sud orientale, comprese le città di Plovdiv e Burgas, avrebbero messo in atto delle strategie discriminanti nei confronti dei distributori di elettricità indipendenti e che hanno limitato il commercio sul mercato liberalizzato. Le multe possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo supremo entro un periodo di 14 giorni, secondo quanto riferito dall’autority. (Bus)