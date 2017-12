Business news: Croazia, ministro Finanze Maric, nel 2018 crescita più lenta ma niente stallo

- L'economia croata è destinata a salire nel corso del 2018 di poco meno del tre per cento, ovvero a un tasso più lento di quello attuale. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze di Zagabria Zdravko Maric nel corso di una conferenza stampa. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Jutarnji list", Maric ha affermato che "questo non significa a ogni modo che l'economia è destinata allo stallo". Come generatore fondamentale della crescita Maric ha evidenziato i consumi il che "comporta sempre dei limiti". Secondo il ministro, "sono già visibili gli effetti della riforma fiscale e ora è necessario mettere in primo piano altri elementi di crescita quale, per esempio, la produttività". (Zac)