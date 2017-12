Business news: russa Rosatom costruirà centrale nucleare in Sudan

- La Russia e il Sudan hanno firmato un accordo per la costruzione di una centrale nucleare sul territorio sudanese. È quanto si apprende in un comunicato della compagnia russa Rosatom, secondo cui l’accordo è stato siglato a Khartum dal viceministro sudanese delle Risorse idriche, l’irrigazione e l’elettricità, Musa Omer Abu Elgasim, e dal responsabile dello sviluppo aziendale di Rusatom Overseas (controllata di Rosatom), Dmitrij Bazhenov, nel corso della quinta riunione della commissione intergovernativa sulla cooperazione commerciale, economica e politica fra Sudan e Russia, i cui lavori si sono conclusi nella capitale sudanese. “Lo sviluppo della tecnologia nucleare consentirà al Sudan di far fronte a un problema di sicurezza energetica nel paese. Questo è un progetto su larga scala che ha un significato strategico e indirizzerà le relazioni tra i nostri paesi per un lungo periodo”, ha commentato Bazhenov. (Rum)