Business news: commissario Ue Sefcovic, sosteniamo progetti Igb e Iap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha uno scambio costante con tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del gasdotto ionico adriatico (Iap) e dell’interconnettore Grecia-Bulgaria (Igb). Lo ha detto il vicepresidente della Commissione per l’Unione dell’energia, Maros Sefcovic, in un’intervista all’agenzia di stampa azera “Trend”. “L’Igb è stato inserito nella terza lista recentemente concordata dei progetti di interesse comune e beneficia dei fondi europei per le strutture di interconnessione”, ha detto Sefcovic. Inoltre, sia lo Iap che l’Igb hanno beneficiato di procedure accelerate per quanto concerne le varie licenze e i permessi, anche a livello ambientale. “Abbiamo anche preso l’iniziativa di creare un gruppo di alto livello sulla Connettività dei sistemi del gas dei paesi dell’Europa centrale e meridionale (Cesec) in cui importanti attori lavorano insieme per facilitare i progressi di tutti i progetti più importanti legati al gas, inclusi l’Igb e lo Iap”, ha detto il commissario Ue. (Res)