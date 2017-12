Business news: Kazakhstan, francese Alstom acquisice nuovo pacchetto 25 per cento delle Ferrovie statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società francese Alstom ha siglato un accordo per l’acquisizione di un altro pacchetto del 25 per cento delle Ferrovie del Kazakhstan (Ktz). Secondo quanto riferisce una nota di Alstom, l’accordo è stato siglato dal vicepresidente di Ktz, Maksat Kabashev, e dall’omologo di Alstom, Didier Pfleger. Una volta ottenuta l’approvazione delle autorità competenti, Alstom vedrà il suo pacchetto azionario in Ktz crescere al 75 per cento. La società francese era entrata nel mercato ferroviario kazako nel giugno del 2010 con il partner russo Transmashholding (Tmh), gettando le basi per la costruzione di locomotive destinate ai treni kazaki: le due compagnie controllavano il 25 per cento ciascuna di Ktz. Nel 2016 Alstom aveva acquistato un altro 25 per cento dalla società statale kazaka. (Res)