Business news: Grecia, consorzio franco-tedesco Segt si aggiudica 67 per cento del porto di Salonicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato siglato l’accordo per la vendita del 67 per cento del porto di Salonicco al consorzio South Europe Gateway Thessaloniki (Segt), composto da Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd e Terminal Link Sas. Il costo della transazione, che dovrà ottenere l’approvazione delle autorità competenti greche, è di 231,9 milioni di euro. L’intesa, si legge sull’agenzia di stampa ellenica “Ana-Mpa”, resta comunque in sospeso: oltre a dovere ottenere il placet del Tribunale amministrativo greco, infatti, l’accordo dovrà essere ratificata dal parlamento e la transazione dovrà essere conclusa entro il primo trimestre del 2018. Il contratto non prevede la vendita delle infrastrutture portuali, che sono state affittate all'Autorità portuale di Salonicco tramite una concessione che durerà sino al 2051. (Gra)