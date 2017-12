Business news: Turchia, per Coface Ankara sempre più esposta a fattori esterni nonostante crescita dinamica

- L’economia turca ha registrato una forte crescita nel corso dei primi tre trimestri del 2017, in aumento del 7,4 per cento rispetto all’anno scorso, e ciò nonostante la serie di shock sopravvenuti nel paese nel 2016. È quanto emerge da un rapporto dell’istituto assicurativo-finanziario Coface, secondo cui nel terzo trimestre 2017, l’economia è cresciuta del 11,1 per cento anno su anno, ossia l’aumento più rapido tra le economie del G20. La crescita è stata favorita dal sostegno del governo, da maggiori investimenti, dall’aumento delle esportazioni e dalla ripresa dei consumi delle famiglie. Uno dei principali fattori di accelerazione dell’economia è stato l’aumento del volume del Fondo di garanzia di credito (Cgf, creato dal governo per aiutare le piccole e medie imprese) a quasi 64 miliardi di dollari (250 miliardi di lire turche). Il Cgf pone lo Stato come «garante» per le domande di finanziamento. (Res)