Business news: Eni e Kmg completano trasferimento diritti di sfruttamento nel blocco di Isatay in Kazakhstan

- Il ministero dell'Energia del Kazakhstan, Eni e KazMunaiGas (Kmg) hanno firmato l'accordo per il trasferimento ad Eni del 50 per cento dei diritti di sfruttamento del sottosuolo per la ricerca e la produzione di idrocarburi del blocco Isatay, situato nel Mar Caspio. Lo riferisce un comunicato. Il blocco si stima abbia un notevole potenziale di risorse petrolifere, geologicamente poco complesse e tecnicamente sviluppabili in tempi brevi. Le operazioni saranno gestite dalla Isatay Operating Company, formata da Eni (50 per cento) e KazMunaiGas (50 per cento). La firma della transazione sancisce l'inizio delle operazioni della nuova Joint Company, nella quale Eni potrà fare leva sulle sue tecnologie proprietarie, la sua leadership nell'esplorazione e la consolidata esperienza in aree sfidanti dal punto di vista tecnico e ambientale come quella del bacino del Caspio. (Com)