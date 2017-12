Usa: l’amministrazione Trump punta alla ricostruzione delle infrastrutture

- L’amministrazione del presidente Usa Donald Trump sta approntando un piano per la ricostruzione e l’ammodernamento delle infrastrutture del paese, piano che verrà presentato all’inizio di gennaio. Il presidente ha in programma una riunione fra i leader della maggioranza repubblicana per mette a punto l’agenda delle iniziative cui mettere mano entro il 2018. Lo ha detto Marc Short, capo degli affari legislativi della Casa Bianca, secondo quanto riferisce il “Wall Street Journal”. “Abbiamo una stradaaperta davanti a noi”, ha detto Short. Io sono molto fiducioso. Con i Democratici abbiamo avuto colloqui. Penso che vi sia una volontà politica. Le questioni aperte potranno essere risolte”. Secondo il “Wsj”, Trump pensa di finanziare la ricostruzione delle infrastrutture con mille miliardi di dollari, compresi 200 milioni già previsti. Per ricavare la somma, sono previsti tagli ad altri settori del bilancio federale.(Res)