Usa: nel primo Tweet post-natalizio Trump critica l’Fbi

- Dopo il silenzio osservato nella giornata di Natale, trascorsa in una sua residenza privata, il presidente Usa Donald Trump si è fatto vivo via Tweet per criticare ancora una volta l’Fbi in rapporto al dossier contenente accuse di collusione fra i dirigenti della sua campagna elettorale nel 2016 e la Russia. “L’Fbi non è riuscito (dopo tutto questo tempo) a verificare le affermazioni contenute nel dossier Russia/Trump. L’Fbi è marcia”, scrive Trump nel tweet, secondo quanto riporta il quotidiano “Washington Post”.(Res)