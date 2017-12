Speciale Ict: DX, grazie al digitale i dipendenti italiani potrebbero recuperare 3,5 giorni al mese

© Agenzia Nova/Key4biz - Riproduzione riservata

- La disponibilità di tecnologie innovative per la digitalizzazione consentirebbe ai lavoratori italiani di risparmiare tempo, molto tempo. Secondo quanto hanno dichiarato nell’indagine di Censuswide/Ricoh, il tempo recuperabile si aggirerebbe attorno alle 84 ore mensili, circa 3,5 giorni. Lo studio evidenzia inoltre che la trasformazione digitale (DX) in corso è ben vista dai dipendenti delle aziende: il 64 per cento del campione italiano aspira ad un ambiente “fortemente digitalizzato”, con un’innovazione tecnologica percepita come “davvero positiva” sulla giornata lavorativa. Dei 3.600 lavoratori intervistati in tutta Europa, praticamente il 98 per cento si dichiara “entusiasta o fiducioso all’idea che nella propria azienda vengano introdotte nuove tecnologie”. In Francia, i lavoratori sono convinti che essa possa far risparmiare loro 1,8 giorni al mese, mentre in Russia si sale a 5,6 giorni, oltre un’intera settimana lavorativa.Di seguito i dati generali Paese per Paese:quantità di tempo che i dipendenti europei ritengono di poter risparmiare ogni mese utilizzando la tecnologia per lavorare meglio,Russia 5,6Slovacchia 4,2Svizzera 3,4Polonia 3,4Repubblica Ceca 3,8Germania 3,8Ungheria 3,8Norvegia 3,8Svezia 3,6Italia 3,5Paesi Bassi 3,5Portogallo 3,5Media europea 3,5Regno Unito 3,2Irlanda 3,2Turchia 3,2Spagna 3,1Austria 2,9Finlandia 2,8Danimarca 2,1Belgio 1,8Francia 1,8 (K4b)