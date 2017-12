Speciale Ict: Cybersecurity, i 9 articoli più letti del 2017

© Agenzia Nova/Key4biz - Riproduzione riservata

- Il 2017 è stato l’anno degli attacchi informatici, che hanno rappresentato un vulnus ai dati dei cittadini, delle imprese e dello Stato. Dal Ransomware che prende “in ostaggio” Pc e smartphone chiedendone il riscatto in bitcoin fino ai casi più eclatanti di Bad Rabbit, Petya e Wannacry.Ecco i 9 articoli più letti quest'anno sulla cybersecuriy.Cybersecurity: come difendere i router dal rischio hackerRouter e web cam su rete IP vanno costantemente difesi con l’aggiornamento dei parametri di sicurezza per evitare che diventino portatori di attacchi informatici. Vincenzo Luciano Lucrezia (TIESSE): "Certo l’operazione di cambio password da sola non garantisce l’immunità".PA digitale, in Gazzetta le misure minime di cybersecurity da adottare entro il 2017Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le misure minime di sicurezza ICT che tutte le amministrazioni pubbliche dovranno adottare entro fine anno.Cybersecurity, Gentiloni vara decreto e piano nazionale anti-hackerIl decreto attribuisce al direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Alessandro Pansa, il compito di proteggere i sistemi e le reti di interesse strategico, sia pubblici sia privati: sì al coinvolgimento di università e ricerca.Cybersecurity, cosa fare dopo l’attacco ‘WannaCry’ nei vademecum della Polizia postale e dell’AgIDOnline le guide del Cnaipic e dell'AgID per proteggere i nostri computer dal malware “Wannacry o WCry”. La situazione in Italia, a livello mondiale e le previsioni: “Non abbassare la guardia, non si escludono altri attacchi”.I 5 malware più diffusi in Italia (il primo viaggia su Chrome).Si chiama ‘Submelius’ il virus più diffuso in Italia nel mese scorso, colpisce specialmente siti famosi per la visione di film online. Ha minacciato 4 utenti su 10 e viaggia attraverso Google Chrome. Ecco come rimuoverlo.Cybersecurity, la situazione italiana e gli scenari futuri: la relazione del Ce.S.I.Vi proponiamo alcune riflessioni sull’evoluzione del quadro di sicurezza in ambito cyber nel nostro Paese, sviluppate dal Ce.S.I. (Centro Studi Internazionali) in occasione dell’audizione presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati.CeBIT 2017, i consigli di Edward Snowden per la cybersecurity dell’Internet delle cose.Secondo Snowden, l’ex agente dell’Nsa: “Si devono offrire sul mercato soluzioni per la trasparenza e l'affidabilità”. Il 40 per cento degli oggetti connessi in ambiente IoT sarà aziendale. “I produttori devono introdurre livelli di sicurezza tali da rendere più costose le operazioni di hackeraggio”.Cybersecurity, Firefox e Chrome: ‘lucchetto verde e rosso’ per siti sicuri e nonPer garantire una navigazione online più sicura i browser Firefox e Chrome hanno pensato bene di utilizzare una sorta di semaforo, un lucchetto verde per un sito sicuro e un lucchetto rosso per una pagina web rischiosa.Cybersecurity, Italia nella top ten dei Paesi sott’attacco. Fake news +117 per cento nel 2016Rapporto Clusit: ‘Il 2016 è stato l’anno peggiore nell’evoluzione dei cyberattack: Sanità e Banking i settori più colpiti'. Internauti troppo ingenui con le mail: Phishing globale +1.166 per cento in un anno.(K4b)