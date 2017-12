Imprese: anche 3M guarda al settore delle auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il colosso statunitense 3M, che produce gli onnipresenti fogliettini gialli autoadesivi su cui scrivere appunti, oltre a migliaia di altri articoli, è fra le aziende che puntano a inserirsi nel settore dell’autotrazione elettrica, uno dei comparti industriali accreditato dagli esperti della massima espansione nei prossimi ani. Lo scrive il “Wall Street Journal” in un’analisi del settore. In particolare, 3M punta a realizzare adesivi, isolanti, vernici e rivestimenti appositamente studiati per la fabbricazione di auto elettriche. Il comparto attualmente genera meno dell’1 per cento dei 31 miliardi di dollari di vendite di 3M, ma in cinque anni, prevede Inge Thulin, Ceo di 3M, anche nel settore dei supporti per l’auto elettrica arriveremo a fatturare miliardi di dollari”. Anche le auto a guida automatica sono nel mirino dell’azienda, che stanno studiando un nuovo tipo di segnaletica in grado di facilitare la comunicazione fra la strada e i sensori dell’auto. (Res)