Difesa: nuovo contratto a Lockheed Martin per migliorare sistema antimissili Thaad

- La Us Missile Defense Agency ha assegnato all’azienda di difesa Lockheed Martin un contratto da 826,6 milioni di dollari per aggiornare il sistema antimissili Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) ed aumentarne la produzione. Lo ha riferito il Pentagono, senza precisare il tipo di modifiche previsto. Il sistema Thaad fornisce protezione contro i missili balistici, intercettando le testate nella fase terminale del loro tragitto, ovvero al rientro. L’elemento cruciale del sistema è il missile intercettore, destinato a distruggere con l’impatto la testata nemica. Un rapporto del 2017 rivelava che erano in atto ricerche per migliorare l’eaffidabilità degli intercettori. (Res)