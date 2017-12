Tecnologia: Corea del Sud autorizza costruzione fabbrica di Oled in Cina

- La Corea del Sud autorizzerà una delle maggiori aziende elettroniche del paese, Lg, a costruire in Cina un impianto per la costruzione di diodi organici ad emissione di luce (Oled): è la prima volta che il governo di Seul accetta il trasferimento all’estero di tale delicata tecnologia, che permette di realizzare display per televisori e smartphone ultrasottili. Si tratta – scrive il “Wall Street Journal” – di un segnale che le relazioni fra i due paesi sono in netto miglioramento, dopo i recenti accordi economici e la volontà espressa di coordinare la politica nei confronti della Corea del Nord.(Res)