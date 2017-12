Difesa: a General Atomics nuovo contratto per supporto a droni Predator e Reaper

- All’azienda di difesa statunitense General Atomics è stato attribuito un nuovo contratto, del valore di quasi 330 milioni di dollari, per il supporto agli aerei senza pilota Predator e Reaper. Lo ha comunicato il Pentagono. I due droni sono fra i velivoli del genere più diffusi e sono stati ampiamente impiegati i teatri come l’Iraq, l’Afghanistan e lo Yemen. Entranbi armati, sono in grado di compiere una molteplicità di missioni, dall’attacco al suolo alla ricognizione aerea. (Res)