Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera dato sabato scorso dal Senato alla legge di Bilancio 2018, di fatto va in archivio la diciassettesima legislatura della storia repubblicana. In questi cinque anni lo scenario politico è cambiato molte volte: a Palazzo Chigi si sono alternati 3 presidenti del Consiglio, al Quirinale è cambiato il 'padrone di casa' per ben due volte e molti partiti che avevano presentato il proprio simbolo alle elezioni politiche del 2013 oggi non esistono più, si sono divisi o hanno affrontato crisi e ristrutturazioni molto dolorose. Questa legislatura, inoltre, ha segnato anche il record delle leggi elettorali, due approvate con 4 voti di fiducia, e dei cosiddetti 'cambi di casacca', ovvero i passaggi dei singoli parlamentari in gruppi parlamentari differenti da quelli in cui erano stati eletti: finora sono stati 546, con una media di 9,58 ogni 30 giorni. (segue) (Rin)