Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (3)

- I disegni di legge di iniziativa parlamentare, dal 2013 ad oggi, sono stati 7.063, di cui 631 sono stati approvati, 32 respinti e 5.690 aspettano ancora un'assegnazione. Solo alla Camera ne sono presentati 4.410, di cui 432 hanno avuto il via libera, 32 hanno ricevuto disco rosso e 3.515 risultano ancora in corso, anche se difficilmente ci sarà il tempo per portarli a conclusione. Al Senato, invece, i ddl di iniziativa parlamentare sono 2.653 (199 approvati e 2.175 in corso). Sempre a Palazzo Madama i disegni di legge di iniziativa del governo sono 376 (304 approvati, 6 respinti in quanto decaduti e 60 in corso di esame). Mentre a Montecitorio sono 383 i ddl provenienti dall'esecutivo, di cui 311 hanno avuto il via libera, 11 decaduti e 48 in corso). Inoltre, sono stati 101 i decreti legge passati al vaglio dei due rami del Parlamento, tutti approvati. (segue) (Rin)