Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (4)

- In questo quinquennio si sono alternati, alla guida di Palazzo Chigi, tre presidenti del Consiglio. Nel 2013 il primo a ricevere l'incarico esplorativo dalle mani del presidente della Repubblica fu Pier Luigi Bersani, all'epoca segretario nazionale del Partito democratico e candidato premier della coalizione di centrosinistra, che riuscì a ottenere la maggioranza alla Camera grazie al premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale denominata "Porcellum", ma non al Senato. L'ex ministro dello Sviluppo economico non riuscì a recuperare i consensi necessari a far partire un governo, anche solo di minoranza. (segue) (Rin)