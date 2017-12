Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (6)

- L'ex sindaco di Firenze entrò in carica il 22 febbraio 2014 rimanendo alla guida del governo fino alle dimissioni presentate il 12 dicembre 2016, in seguito alla pesante sconfitta al referendum popolare sulla riforma costituzionale proposta dal suo esecutivo, che fu bocciata nelle urne dal 60 per cento degli italiani il 4 dicembre 2016. Quella sconfitta elettorale convinse Renzi a rimettere anche il mandato come segretario dei democratici, presentando però nuovamente la sua candidatura alle primarie del 30 aprile 2017, che vinse con quasi il 70 per cento dei consensi, superando i due contendenti, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando (19,96 per cento) e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano (10,87). (segue) (Rin)