Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 17ma legislatura verrà ricordata anche come quella in cui è stato stabilito un nuovo "record", quello del ricorso alla questione di fiducia da parte del governo. Il primato, che fino al 2106 era detenuto dall'esecutivo a guida di Mario Monti, che era ricorso all'istituto in 51 occasioni, dal 2011 al 2013, ora è saldamente nelle mani dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il suo governo ha infatti posto la fiducia per ben 66 volte in mille giorni. Negli ultimi undici anni, in termini percentuali, era accaduto per il 10 per cento al governo Prodi (1996), per il 5 all'esecutivo Berlusconi II e per il 15 al Berlusconi ter. Poi per il 33 per cento delle leggi al governo Prodi, per il 45 a Monti e per il 75 per cento all'esecutivo Renzi. (segue) (Rin)