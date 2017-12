Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo attualmente in carica, presieduto da Paolo Gentiloni, ha già fatto ricorso alla fiducia in 31 occasioni. Secondo quanto calcola il portale Openpolis, il 15,49 per cento delle leggi del suo esecutivo è stato approvato con 2 o più voti di fiducia. E se il quadro si estende anche alle squadre guidate da Enrico Letta e Matteo Renzi, in totale nella 17ma legislatura "sono state approvate e votate 107 questioni di fiducia. Dunque, il 30,23 per cento delle 354 leggi pubblicate in Gazzetta ufficiale ha necessitato di almeno un voto di fiducia". (segue) (Rin)