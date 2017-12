Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (9)

- Il quinquennio che si concluderà nelle prossime settimane porta con sé anche altri record, di natura completamente diversa. Mai prima, nella storia repubblicana, infatti, un presidente della Repubblica ha svolto due mandati, né consecutivamente, né intervallati da altri settennati. E' accaduto nel 2013 a Giorgio Napolitano, rieletto capo dello Stato alla sesta votazione, con 738 voti favorevoli su 997 dei 1.007 aventi diritto. Nonostante alla fine del suo primo mandato avesse espresso la volontà di non confermare la sua disponibilità per un nuovo incarico al Quirinale, le condizioni politiche di incertezza, insorte dopo il risultato delle elezioni politiche del 2013, che consegnarono un'Italia divisa in tre poli, con la coalizione di centrosinistra, quella di centrodestra e l'outsider movimento Cinque stelle quasi alla pari, risultò la soluzione più condivisa per non rischiare un vuoto istituzionale proprio nel momento in cui le forze politiche non riuscivano a trovare la quadra per la formazione di un governo. (segue) (Rin)