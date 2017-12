Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (11)

- La diciassettesima legislatura sarà ricordata anche come quella in cui per la prima volta un leader politico, ex presidente del Consiglio in più occasioni, è stato dichiarato decaduto dalla sua carica di parlamentare. Il 27 novembre del 2013, alle ore 17:43, infatti, l'aula del Senato ha votato in favore dell'allontanamento del senatore di Silvio Berlusconi, in seguito ai dettami della legge Severino , per una condanna in via definitiva a quattro anni per frode fiscale. (segue) (Rin)