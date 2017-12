Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (14)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, uno dei passaggi più discussi dell'intera legislatura riguarda sicuramente la legge elettorale. Anzi, per la precisione, le leggi elettorali. Perché tecnicamente, dal 2013 il paese ne ha avute ben tre. Il cosiddetto Porcellum, elaborato dall'allora ministro Calderoli nel 2006, è stata dichiarata incostituzionale da una sentenza della Consulta, che l'ha modificata in una legge puramente proporzionale, subito ribattezzata Consultellum. Durante gli anni del governo Renzi, poi, anche in previsione della riforma costituzionale che voleva trasformare il sistema istituzionale in una sola Camera decidente e l'altra riservata alle Autonomie, ma solo per l'espressione dei pareri su alcune materie, fu studiata una norma elettorale, chiamata Italicum, che prevedeva il doppio turno e un sistema ipermaggioritario. (segue) (Rin)