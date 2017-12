Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (16)

- Nel 2016, però, con la bocciatura della riforma costituzionale attraverso il referendum del 4 dicembre, anche la legge elettorale perse immediatamente la sua ragion d'essere. Inoltre, a gennaio 2017 sempre la Corte costituzionale è intervenuta con una sentenza che ha abolito il ballottaggio, cuore dell'Italicum, rendendo necessario un nuovo intervento del Parlamento per evitare che per la scelta dei membri dell'assemblea di Montecitorio e di Palazzo Madama ci fossero due leggi elettorali completamente diverse e disorganiche tra di loro. Nell'ultimo anno, dunque, maggioranza e opposizione hanno cercato la quadra su diversi sistemi, trovando un primo accordo sul cosiddetto modello tedesco, al quale erano stati portati alcuni correttivi per adattarlo alle condizioni dell'Italia. L'intesa tra Pd, Forza Italia, M5s e Lega, però, saltò all'inizio dell'estate per un emendamento sui seggi del Trentino, appoggiato da FI e movimento Cinque stelle, ma non dai democratici. (segue) (Rin)