Politica: con via libera a legge di Bilancio 2018 si chiude di fatto la 17ma legislatura, tutti i record del quinquennio (17)

- Soltanto mesi dopo, tre di questi quattro partiti, sono riusciti a trovare un nuovo punto di intesa su quello che i media hanno ribattezzato il Rosatellum bis, dal nome del suo estensore, il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato. La nuova legge armonizzava i sistemi tra Camera e Senato, partendo da una base di proporzionale puro per l'assegnazione del 64 per cento dei seggi, che diventa maggioritario per il 46 per cento dei seggi, con i collegi uninominali. La soglia di sbarramento, inoltre, è al 3 per cento per le liste uniche e al 10 per coalizioni, la scheda è unica, le pluricandidature possibili sono 5 e si dimezza il numero delle firme da raccogliere, 750 rispetto alle iniziali 1.500-2 mila. (segue) (Rin)