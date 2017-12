Bosnia: presidente Repubblica Srpska Dodik, festa nove gennaio senza parata militare

- Il presidente della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, Miloard Dodik ha annunciato questa settimana che i festeggiamenti del nove gennaio, Festa della repubblica, si svolgeranno senza la parata militare. Si tratta di un grande passo indietro da parte del capo dell'entità, come riconosciuto dallo stesso Dodik, il quale ha detto all'emittente "K-3" di "non volere più alimentare polemiche su questo punto". La presenza del contingente serbo delle Forze armate della Bosnia-Erzegovina durante i festeggiamenti del nove gennaio del 2017 ha suscitato infatti polemiche feroci e critiche da parte della comunità internazionale, dato che è stato letto come segnale di rinnovata autonomia da parte di Banja Luka, considerato anche il fatto che la festa è stata dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale centrale di Sarajevo. "Ho respinto io, questa volta, la parata militare", ha detto Dodik nell'intervista televisiva di questa settimana. (segue) (Bos)