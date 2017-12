Bosnia: presidente Repubblica Srpska Dodik, festa nove gennaio senza parata militare (2)

- Dodik ha inoltre affermato che "i serbi devono essere presenti all'interno delle Forze armate della Bosnia-Erzegovina per motivi politici e io mi congratulo con loro per questa partecipazione, ma non li vedo come militari che stanno dalla nostra parte". Dodik ha detto che la Repubblica Srpska "intende continuare a festeggiare il proprio giorno, il nove gennaio" e ha invitato i serbi a "sventolare la bandiera della Repubblica Srpska, festeggiando la libertà". Dodik ha inoltre ribadito che "nonostante tutto, la Repubblica Srpska esiste in qualità di stato, dato che ha un proprio territorio, un proprio popolo e un proprio governo". Banja Luka, a detta di Dodik, "partecipa in processi regionali e globali e il fatto che c'è chi non riconosce la Repubblica Srpska come stato non significa che noi dobbiamo vivere in quel modo". (segue) (Bos)