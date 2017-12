Bosnia: presidente Repubblica Srpska Dodik, festa nove gennaio senza parata militare (3)

- La Procura centrale bosniaca ha aperto lo scorso anno un fascicolo su Milorad Dodik a causa del referendum da lui indetto riguardante proprio la Giornata della repubblica. I festeggiamenti si erano infatti svolti nonostante ben tre sentenze della Corte costituzionale che hanno vietato i festeggiamenti dell'anniversario della fondazione del primo consiglio extra-parlamentare serbo avvenuta nel 1992. La questione del referendum nella Repubblica Srpska ha portato l'amministrazione Usa a imporre una serie di sanzioni nei confronti di Milorad Dodik. L'ambasciatore di Washington a Sarajevo Maureen Cormack ha spiegato che "l'Ufficio per le proprietà di cittadini stranieri, in consultazione con il Dipartimento di stato, ha definito ufficialmente lo statuto di Milorad Dodik come sottoposto a sanzioni in quanto persona che ostruisce o rappresenta un pericolo significativo all'attuazione degli accordi di pace di Dayton". E' stato pertanto bloccato l'utilizzo delle proprietà di Dodik sul territorio Usa o sui territori dei paesi che aderiranno alle sanzioni e le transizioni finanziarie con il presidente di Banja Luka. (segue) (Bos)