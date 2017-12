Bosnia: presidente Repubblica Srpska Dodik, festa nove gennaio senza parata militare (5)

- Dodik ha precisato che il suo schieramento "intende fare un punto sulla situazione nel 2018 per capire dove siamo arrivati con l'attuazione degli accordi di pace di Dayton, dopo di che rifletteremo sulla questione di uno smembramento pacifico della Bosnia-Erzegovina". Oltre a Dodik, sono finiti sotto indagini anche altri esponenti politici della Repubblica Srpska, tra cui l'esponente serbo nella presidenza tripartita bosniaca Mladen Ivanic, che aveva approvato il dispiegamento di militari alla parata del nove gennaio. In seguito all'interrogazione nella procura, Ivanic aveva riferito di essere stato sentito "in qualità di complice" e "a causa di dichiarazioni politiche". Ivanic non ha voluto riferire ai giornalisti quali tra le sue dichiarazioni sono state motivo di convocazione da parte della procura e ha affermato di "non volere parlare del fascicolo fino alla fine delle indagini". (segue) (Bos)